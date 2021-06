Crotone, incidente sulla statale 106: due feriti – FOTO

CROTONE Nel pomeriggio di oggi intorno alle 17 una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone è intervenuta per un incidente stradale sulla statale 106 al km 256. All’arrivo, sul posto vi erano due vetture coinvolte, una Fiat Bravo guidata da G. C. del 1981 di Strongoli e una Fiat 500 guidata da M. F. del 1994 residente a Crotone, quest’ultima ferita in maniera più grave, è stata estratta dall’auto ed affidata alle cure dei sanitari del 118; successivamente i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le autovetture e la zona circostante. Sul posto per i rilievi del caso c’era anche la Polizia Stradale.