Agguato a Cassano, svolta nelle indagini: c’è un indiziato

CASSANO ALLO IONIO Gli inquirenti sono ad un passo dal risolvere il caso legato al ferimento del 32enne cassanese Giuseppe Campilongo.

I fatti risalgono alla sera di mercoledì scorso nella parte alta del centro storico di Cassano, in zona Cappuccini. In quei luoghi Campilongo è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco ad una caviglia. I carabinieri della Tenenza locale e della Compagnia di Corigliano che supervisionano le indagini hanno, comunque, escluso che si tratti di un agguato con le modalità della criminalità organizzata. Gli investigatori sin dal principio hanno battuto anche altre piste ed hanno ricostruito, in sostanza, tutta la dinamica, soprattutto grazie all’ausilio dell’impianto di video sorveglianza.

Le attenzioni, sarebbero concentrate su un sospettato ma nulla trapela sui reali motivi per i quali la serata sia finita a pistolettate. Tra le ipotesi, si segue la pista di una lite, qualche parola di troppo volata forse anche via social e poi l’appuntamento in zona Cappuccini.

Fondamentali, nelle indagini, le telecamere che avrebbero ripreso gli spostamenti ed addirittura l’auto dalla quale sarebbero partiti i colpi di pistola forse rivolti a gambizzare Campilongo. La vettura poi si sarebbe dileguata nelle viuzze del centro storico di Cassano.

Quel che appare certo è che gli uomini del capitano Calascibetta dopo aver interrogato il 32enne, e con in mano i video e gli indizi, abbiano rivolto subito le attenzioni nella direzione che sfocerà – nelle prossime ore – in una presumibile misura per il principale sospettato, il quale sarebbe già stato ascoltato dagli inquirenti con tanto di perquisizioni nell’abitazione e nell’auto. (lu.la.)