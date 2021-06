Emorragia Lega, lascia anche Cavallo

CROTONE «Mentre Matteo Salvini si reca presso gli Stati Generali a strappare sogni e speranze alla Calabria e ai calabresi, la Lega, nel frattempo, perde il primo e unico seggio in Consiglio Comunale a Crotone. Un seggio che è stato frutto del lavoro conquistato sul campo insieme a Giancarlo Cerrelli e a tante altre persone che, al nostro fianco, si sono spese per anni». Lo afferma in una nota a consigliera comunale di Crotone Marisa Luana Cavallo annunciando la sua uscita dalla Lega. La stessa decisione è stata annunciata ieri da Cerrelli. «Dopo un’ingiusta emarginazione del gruppo storico della Lega di Crotone – prosegue – e dopo un tentativo di espulsione da parte del commissario regionale Giacomo Saccomanno e del commissario provinciale Cataldo Calabretta, del tutto inesistente giuridicamente, che aveva l’unico scopo di screditare la mia persona e quella di Cerrelli, per avere campo libero nella Lega, io sono ancora, a tutti gli effetti, un consigliere comunale della Lega. La mia dignità, tuttavia, mi impone a non rimanere in essa, neppure un secondo di più ed è per questo che decido, oggi, di dire addio alla Lega, in quanto il suo progetto, per come i vertici regionali e provinciali lo stanno attuando, è del tutto imbarazzante, preoccupante e fallimentare, con l’aggravante che i vertici nazionali non se ne preoccupano. Consapevole di ciò che la Lega è diventata in Calabria e in specie a Crotone, dirle addio non può che rendermi serena e fiduciosa. Un ringraziamento lo vorrei, infine, rivolgere a tutti coloro che mi hanno sostenuta fino ad oggi. In particolare, ringrazio Cerrelli per avermi incoraggiata nella mia azione politica a guardare e a perseguire sempre il bene comune».

«Continuerò a svolgere il mio ruolo di consigliere comunale con impegno e con lo sguardo verso il futuro della mia città, che rappresento con onore e con orgoglio, ma non più con il simbolo della Lega».