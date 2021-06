Servizio civile, la Regione consegna magliette e cappellini ai volontari

CATANZARO Mercoledì 9 giugno, a partire dalle ore 11, nella sala Verde della Cittadella “Jole Santelli” di Catanzaro, saranno consegnati ai volontari del Servizio civile magliette, felpe e cappellini personalizzati con il logo della Regione Calabria e del Servizio civile universale. All’iniziativa interverrà l’assessore regionale al Welfare, Gianluca Gallo, e la dirigente del settore, Edith Macrì. I volontari coinvolti sono circa 2mila. Tutti operano in progetti gestiti da 46 enti accreditati all’Albo del Servizio civile universale della sezione nazionale e regionale. L’uso di un abbigliamento uniforme nasce dall’esigenza di identificare i volontari come operatori del Servizio civile universale durante lo svolgimento delle attività progettuali, tra cui quelle legate all’emergenza Covid-19, e per dare maggiore visibilità alle iniziative promosse dagli enti beneficiari. I capi sono forniti dall’impresa aggiudicataria della procedura di gara, indetta dal dipartimento regionale, settore 14 “Immigrazione, Nuove marginalità e Inclusione sociale”.

