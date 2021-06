CASTROVILLARI Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Castrovillari, è intervenuta questa mattina sull’autostrada A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Sibari e Frascineto direzione nord per l’incendio di un automezzo. Per cause accidentali, un camper in transito diretto a Bologna, ha preso fuoco. A bordo una coppia di anziani (marito e moglie) che, allarmati da un forte odore di bruciato, hanno accostato il mezzo poi distrutto dalle fiamme.





Sul posto, la polizia stradale e i tecnici dell’Anas per gli adempimenti di rispettiva competenza. Il tratto autostradale interessato chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso. Non risultano danni a persone.