Vibo, auto si ribalta sulla provinciale: un ferito

VIBO VALENTIA I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti nella mattinata lunedì, alle 9,30 circa sulla Sp 23 in prossimità del bivio per Panaia per un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento una Volkswagen Polo si è ribaltata su una fiancata con il conducente rimasto all’interno impossibilitato a uscire.

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, provenienti dal distaccamento di Ricadi, ha consentito l’estrazione dell’occupante la vettura e la consegna dell’uomo ai sanitari per le necessarie cure.