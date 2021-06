Cosenza, i quartieri ripartono dai Comitati. Le proposte per la Villa Nuova

COSENZA L’incontro svoltosi lo scorso giovedì 3 giugno alla Villa Nuova di Cosenza, sollecitato dal Comitato Riforma Rivocati, ha visto la partecipazione di numerosi abitanti del quartiere. «Non possiamo e non vogliamo vietare a nessuno l’ingresso alla villa e, consci che il problema del vagabondaggio non si risolve mandando via le persone, chiediamo un intervento dei Servizi Sociali comunali affinché queste criticità emergano e possano essere affrontate nel luogo deputato: la residenza municipale». Scrivono i membri del comitato. «Giocare, sedere e passeggiare nella villa, ad oggi, espone i cittadini a spettacoli fisiologici indecorosi: chiediamo l’installazione di un paio di bagni chimici, magari autopulenti, ed il contestuale efficientamento della pubblica illuminazione e della videosorveglianza ivi presente», continuano. Tra le altre richieste, anche quella di «individuare un’area attrezzata per i giochi dei bambini, la sostituzione delle panchine rotte e dei gettacarte spariti».

La questione rifiuti

«Ribadiamo l’ottimo operato della cooperativa che cura il verde ma segnaliamo, purtroppo, criticità dovute alla mancata raccolta dei rifiuti da parte della ditta affidataria del servizio: i cestini superstiti e quelli delle deiezioni canine vengono svuotati senza rispettare la cadenza capitolare e solo quando strabordano», segnalano ancora i membri del comitato in una nota. «Anche i rifiuti prodotti dalla manutenzione del verde – continuano – non vengono raccolti e questi creano delle piccole discariche agli angoli di Viale Trieste e Corso Umberto perché, purtroppo, alcuni si sentono autorizzati ad abbandonare la propria immondizia domestica. Per gli amici a quattro zampe chiediamo l’individuazione di un’area atta al passeggio dei cani: la più vicina è al parco Nicholas Green. Basterebbe recintare un paio di aiuole e dotarle di abbeveratoio».

Il documento

«Siamo disponibili, da subito, ad interloquire con l’amministrazione comunale: noi ci siamo sempre ed abbiamo orecchie, occhi e braccia da mettere a disposizione», aggiungono. «Dal canto nostro, stiamo programmando una serie di incontri atti a pianificare eventi e manifestazioni da tenersi in villa, certi del fatto che solo riappropriandosi degli spazi degradati essi si riqualificano. Giovedì 10, sempre alle ore 18 e sempre in villa, renderemo pubblica lettura del documento stilato raccogliendo eventuali ed ulteriori pareri, per poi protocollare la richiesta ufficiale al Comune di Cosenza». Il comitato il prossimo 20 giugno insieme «agli amici di “Plastic Free” saremo impegnati a ripulire le sponde del Busento invaso da rifiuti di ogni genere: cambiamo il mondo iniziando dai nostri quartieri».