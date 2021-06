Astrazeneca «raccomandato agli over 60». Ma in Calabria viene somministrato anche ai giovani

CATANZARO Prosegue in Calabria, al momento, la somministrazione del vaccino Astrazeneca anche nelle fasce di età più giovani. Attualmente, nell’open day riservato ai maturandi ed ai ragazzi di terza media, dai 12 ai 20 anni viene somministrato il siero Pfizer mentre agli over 20 uno degli altri vaccini disponibili a seconda dell’anamnesi fatta nel centro vaccinale.

«Per noi – ha detto all’Ansa il dottor Ludovico Abenavoli, componente l’Unità di crisi Covid della Regione – fanno fede le indicazioni dell’Aifa che raccomanda un uso preferenziale per gli over 60 di Astrazeneca. Se dovessero cambiare le indicazioni, ovviamente, ci adegueremmo. Il problema è che viene lasciato troppo al libero arbitrio persino del singolo medico vaccinazione. Servono indicazioni più stringenti».

«Tra l’altro – prosegue Abenavoli, gastroenterologo professore all’Università Magna Graecia di Catanzaro – dai dati epidemiologici i casi di trombosi messi in relazione con Astrazeneca sono sovrapponibili a quelli degli altri vaccini con l’eccezione della trombosi del cavo cavernoso. Inoltre, con questo vaccino, stiamo conducendo una sperimentazione al contrario. Nella fase tre, infatti, Astrazeneca è stato testato sugli under 55 mentre adesso il suo uso è consigliato agli over 60».

Vaccini: Calabria apre a somministrazione a turisti

Avviata preadesione per non residenti e residenti all’estero

(ANSA) - CATANZARO, 09 GIU - La Calabria apre alla

vaccinazione per i turisti. Sul portale dedicato al Covid 19, la

Protezione civile regionale, infatti, annuncia che è attiva la

preadesione sul sito delle prenotazioni

www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it per la vaccinazione dei

cittadini non residenti in Calabria.

La Protezione civile informa che, “qualora il cittadino non

riuscisse ad

accedere alla piattaforma, il sistema mostrerà una finestra pop

up informativa e consentirà all’utente di effettuare la

preadesione mediante il pulsante ‘Richiedi Abilitazione’. I

propri dati verranno verificati nelle 24-48 ore.

Successivamente, si potrà accedere alla piattaforma ed

effettuare la prenotazione per la vaccinazione”.

Inoltre è stata attivata anche la procedura per gli utenti

iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti

all’Estero) che può interessare i migranti calabresi che sono

soliti tornare nella regione per le vacanze estive. Anche in

questo caso è necessaria una pre-adesione ed i dati inseriti

saranno verificati nelle successive 24-48 ore. Quindi l’utente

potrà accedere alla piattaforma e prenotare la vaccinazione.

