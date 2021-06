L’apertura di de Magistris a Pd e M5s: «Costruiamo il laboratorio Calabria»

LAMEZIA TERME «Costruiamo il laboratorio Calabria e usciamo fuori dallo schema partitico tradizionale». È Luigi de Magistris a dare il titolo all’intervista al Mattino che, di fatto, apre al dialogo con il centrosinistra. Il sindaco di Napoli offre anche un modello per la costruzione di un patto allargato. E guarda all’Emilia Romagna, dove «con Bonaccini che è un leader del Pd, c’è stata l’apertura verso le Sardine e non ci sono stati i simboli dei partiti. Ricordo che in Calabria se non fossi in campo io il centrodestra avrebbe già vinto. Anzi, senza simboli molti del centrodestra non vedono male la mia candidatura».

«Il dialogo passa per la Calabria»

Ci sono due livelli di lettura per l’intervista dell’ex pm della Procura di Catanzaro. Il primo è l’apertura al dialogo, rivolta soprattutto ai vertici nazionali di Pd e M5S e più segnatamente all’ex premier Conte, dal quale attende una telefonata annunciatagli da alcuni parlamentari grillini. Il secondo è soffermarsi sulla sequenza di messaggi indirizzati ai potenziali “alleati”: de Magistris afferma di avere fatto breccia in strati del Partito democratico e del Movimento Cinquestelle e, senza giri di parole, sostiene che senza di lui la Calabria per il centrosinistra è una partita persa. Di più: con lui in campo, Pd e M5S rischierebbero di non arrivare all’8%. Bellicoso ma anche dialogante, il sindaco partenopeo sottolinea che «la cosa importante è la Calabria, a Napoli l’accordo l’hanno fatto. Il dialogo non è ancora consumato del tutto e passa per la Calabria. Finora i segnali sono che non mi vogliono. Conte non mi ha chiamato ancora, prima di discutere di ogni cosa vediamo se vogliono dialogare con noi».

«La base del M5S mi vuole come candidato»

L’interlocutore principale è Conte: «Mi rivolgo soprattutto a lui in quanto deputati, senatori e molto di più la base del M5S mi vuole come candidato. In questi giorni diversi esponenti del M5S calabresi mi hanno detto di aver fatto numerosi incontri con Conte e che mi avrebbero chiamato. Sono passati 20 giorni, il mio telefono non è criptato, ce l’ha il popolo, i servizi segreti e la batteria del Viminale. Anche in questo serve chiarezza». L’apertura, però, c’è: «Fissiamo una data e ci vediamo ma non è il tavolo del centrosinistra. Il tempo non è scaduto, abbiamo 4 mesi davanti a noi».

«Ho parlato con Boccia, ho rapporti costanti con i vertici Pd e M5S»

De Magistris ricorda di non aver mai partecipato al tavolo del centrosinistra ma non nega di aver avuto contatti nelle scorse settimane: «Io sono stato chiamato avendo rapporti buoni costanti con i vertici del Pd e del M5S. Ma dal Pd non hanno fatto una proposta di dialogo: dopo avermi detto che sono una grande risorsa per il Paese mi hanno chiesto di farmi da parte per trovare una candidatura che potesse unire. Se sono una grande risorsa – ho parlato con Francesco Boccia – come mai non posso esserlo per la Calabria?».

«Tanta gente del Pd sta venendo con me»

Segue un messaggio: se è vero che molti dem non lo voglio, alcuni invece trattano con lui. «Se non dovessi vincere io, vince il centrodestra e loro avrebbero difficoltà ad arrivare anche all’8%. Io questo trovo sia una miopia politica di Letta e Conte. Capisco che un pezzo di ceto politico calabrese mi veda con un diavolo ma c’è tanta gente del Pd che sta venendo con me».