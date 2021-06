A Reggio e Catanzaro sospeso l’uso di Astrazeneca agli under 60

REGGIO CALABRIA L’Asp 5 di Reggio Calabria e quella di Catanzaro hanno deciso di sospendere la somministrazione del vaccino AstraZeneca agli under 60. «È una decisione cautelativa – ha spiegato Alessandro Giuffrida, responsabile del dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria reggina -. Attenderemo le valutazioni che entro oggi dovrebbe effettuare il Comitato Tecnico Scientifico del ministero della Salute. La nostra decisione è scaturita dagli eventi che si sono registrati in questi giorni in diverse parti d’Italia, e che hanno interessato perlopiù la popolazione giovanile, alla quale si era deciso di somministrare questo tipo di vaccino. Altre regioni hanno già sospeso l’utilizzo di AstraZeneca, come la Sicilia. È una decisione che potrebbe valere solo per oggi, se il Cts nella sua valutazione rischi/benefici deciderà che si può proseguire secondo il programma che già stavamo portando avanti».

Sulla stessa linea anche l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro che ha comunicato alla Regione la decisione di non somministrare «via del tutto precauzionale» il farmaco per la popolazione under 60.

Mentre la stessa dirigenza ha annunciato che garantirà i richiami.