Covid, in Calabria valori di incidenza tra i più alti in Italia

ROMA Continua a scendere l’incidenza media nazionale dei casi Covid in Italia che ha raggiunto questa settimana il valore di 25 casi ogni 100 mila abitanti e le regioni con l’incidenza più alta sono la Sicilia (40), la Basilicata (39) e la Calabria (36). Il valore più basso invece è in Molise con soli 9 casi. Per i reparti di area medica le regioni con la percentuale di occupazione maggiore sono: la Calabria (20%), la Campania (13%) e la Lombardia e la Sicilia entrambe con 11. La regione con meno pressione sui reparti è il Friuli con una percentuale di occupazione da parte dei malati di Covid del 2%. Per le terapie intensive la Toscana ha il valore più alto al 18%, seguita da Lazio 11% Liguria e Lombardia entrambe al 10%. Il più basso invece in Basilicata, Molise e Valle d’Aosta con valore prossimo a 0.

I dati regione per regione

Questi i dati regione per regione di quelli che sono definiti gli indicatori decisionali. La prima colonna riguarda l’incidenza a 7 giorni dal 4 al 10 giugno; la seconda l’occupazione percentuale nei reparti di area medica e la terza l’occupazione delle terapie intensive, entrambe per l’8 giugno.

Abruzzo 19 6% 3%

Basilicata 39 10% 0%

Calabria 36 20% 8%

Campania 31 13% 7%

Emilia Romagna 22 6% 9%

Friuli Venezia Giulia 19 2% 2%

Lazio 23 10% 11%

Liguria 10 4% 10%

Lombardia 23 11% 10%

Marche 28 7% 7%

Molise 9 3% 0%

PA di Bolzano 31 3% 1%

PA di Trento 25 4% 7%

Piemonte 23 7% 9%

Puglia 25 10% 5%

Sardegna 12 6% 3%

Sicilia 40 11% 6%

Toscana 28 6% 18%

Umbria 21 7% 5%

Valle d’Aosta 31 3% 0%

Veneto 15 3% 4%

ITALIA 25 8% 8%