Giuseppe Lanaia nuovo vicario del questore di Cosenza

COSENZA Lunedì prossimo si insedierà il nuovo vicario del Questore della Provincia di Cosenza, Giuseppe Lanaia, di 57 anni, laureato in giurisprudenza e in scienze delle pubbliche amministrazioni. Lanaia subentra ad Antonio Borelli, traferito alla Questura di Messina quale Vicario del Questore.

Il nuovo vicario di Cosenza è entrato in Polizia nel 1989 e dopo aver frequentato il corso di formazione a Roma, nel 1990 è stato assegnato al Commissariato di Gela dove ha ricoperto l’incarico di vice dirigente e responsabile della Squadra di polizia giudiziaria, conseguendo ottimi risultati nella lotta ai clan affiliati a “Cosa Nostra nissena” ed agli “stiddari”, protagonisti in quegli anni di una sanguinosa guerra di mafia.

Giuseppe Lanaia

Nel 1993 è stato trasferito alla Questura di Catania ed assegnato alla Squadra mobile, dove è stato dirigente delle sezioni antiracket, omicidi e catturanti, maturando esperienza in materia di criminalità organizzata etnea, che gli ha consentito di essere chiamato a far parte, nel 1998, della Dia come responsabile del settore indagini giudiziarie del Centro operativo di Catania.

Dal 2009, rientrato in Questura, assume l’incarico di vice capo di Gabinetto fino al 2011 quando si è trasferito a Reggio Calabria con il ruolo di capo di Gabinetto dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Nel 2012 è stato assegnato all’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea e Marittima di Catania, dove nel 2013 è diventato primo dirigente, gestendo e coordinando tutte le attività di Polizia volte a raggiungere livelli sempre più alti di sicurezza negli ambiti territoriali del porto e, soprattutto, dell’aeroporto.