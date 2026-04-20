Crosetto: «Abbiamo bisogno della politica con la P maiuscola»

la dichiarazione

ROMA «Noi abbiamo bisogno della politica con la P maiuscola che è quella che pensa, che dice cose contro corrente, che studia e che in qualche modo sa che il suo compito va al di là dei destini individuali delle persone. Nel libro di Carlo ho trovato questa politica». Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla presentazione del libro di Carlo Calenda, ‘Difendere la libertà – L’ora dell’Europa’, a Roma. «Guido, sono contento che tu sia qui. Crosetto è l’unico ministro di questo governo che ogni sera manda un aggiornamento su cosa sta succedendo in tutti i teatri di guerra ai leader dell’opposizione», ha ricordato Calenda. «Questo è il modo di agire, e che contraddistingue un democratico che accetta le opposizioni come parte integrante del gioco democratico. Penso che le persone che sono fatte in questo modo non debbano per forza stare insieme però almeno parlarsi, perché se smettono di parlarsi questo Paese lo lasciano ai Vannacci e ai Conte e io ai Vannacci e ai Conte non glielo voglio lasciare», ha detto ancora Calenda.