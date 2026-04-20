Potenza, si insedia il procuratore Falvo. «Task force sui reati ambientali»

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POTENZA Nel palazzo di giustizia di Potenza si è insediato il nuovo procuratore della Repubblica, Camillo Falvo, che ha appena lasciato lo stesso ruolo che dal 2019 ha rivestito a Vibo Valentia. Ha anche il compito di guidare la Direzione distrettuale antimafia in Basilicata. Subentra a Francesco Curcio, procuratore della Repubblica di Catania dal novembre 2024, e durante questo periodo Maurizio Cardea ha rivestito l’incarico di procuratore facente funzioni. Nel palazzo di giustizia Falvo ha riunito e ha incontrato le autorità del territorio, a cominciare dal prefetto Michele Campanaro, e i vertici delle forze dell’ordine e ha indirizzato un saluto al personale del distretto e dell’ufficio giudiziario che da oggi guida. «Arrivo a Potenza – ha detto a margine ai cronisti – con lo stesso entusiasmo di Vibo Valentia. Sono sicuro che qui troverò un ambiente altrettanto favorevole. Penso di trovare una realtà apparentemente più tranquilla; dico apparentemente perché le dinamiche della legalità sono sempre da approfondire. Con la collaborazione dei colleghi sono certo che faremo un buon lavoro». Come fatto anche nella città calabrese, Falvo ha anticipato che anche a Potenza istituirà una task force dedicata ai reati ambientali, avvalendosi di personale specializzato.