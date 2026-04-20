Alecci: «istituire tavolo al Mimit per la vertenza ConTe.it di Lamezia Terme»

la richiesta

LAMEZIA TERME Sulla vertenza che riguarda 95 lavoratori dell’azienda Gruppo Distribuzione Italia a Lamezia Terme, titolare della commessa ConTe.it, «ho presentato una mozione in Consiglio regionale che impegni la Giunta a sollecitare, con ogni mezzo e con urgenza, il governo nazionale affinché si possa istituire, nel minor tempo possibile, un tavolo presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy per affrontare e risolvere tutte le problematiche, così come richiesto dai lavoratori e dalle sigle sindacali». Lo dichiara in una nota il consigliere regionale della Calabria e capogruppo del Partito democratico Ernesto Alecci. «In maniera incomprensibile – prosegue – il 25 marzo ConTe.it ha comunicato la volontà di interrompere, dopo oltre 13 anni di crescita condivisa, la collaborazione con il Gruppo Distribuzione Italia, motivando la scelta con ragioni legate alla sostenibilità economica. In questo modo si mette a rischio il futuro e la dignità di 95 lavoratori, con ricadute negative a livello economico sull’intero territorio».