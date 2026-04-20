Concorso pubblico per l’assunzione di 220 commissari della Polizia
Indetto con decreto del 17 aprile 2026
ROMA E’ stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 220 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato indetto con decreto del 17 aprile 2026. Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 00.00 del 21 aprile 2026 alle ore 23.59 del 20 maggio 2026, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (cliccando sull’icona “Concorso pubblico”), cui si può accedere, mediante apposito link, anche dal citato Portale unico del reclutamento. Il candidato dovrà inoltre essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale (corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove riceverà le comunicazioni relative al concorso. Non è necessario trasmettere alcuna documentazione al momento della presentazione della domanda di partecipazione