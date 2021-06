Confagricoltura, il cordoglio per la scomparsa di Arcangelo Mafrici

ROMA Il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, la Giunta Esecutiva ed il direttore generale Francesco Postorino hanno espresso profondo cordoglio e viva partecipazione per la scomparsa di Arcangelo Mafrici, già direttore generale dell’Organizzazione dal 1990 al 1999.

«Ha sempre agito con orgoglio e dedizione»

«Arcangelo Mafrici – ha detto Massimiliano Giansanti – ha dedicato tutta la sua vita professionale alla Confagricoltura, dai primi passi in Calabria fino alla direzione generale. Ha diretto l’Organizzazione in anni molto difficili, quelli del tramonto della Federconsorzi e dei mutamenti politici del Paese, ma sempre tutelando la libertà di pensiero e azione dell’Organizzazione e la sua vocazione apartitica. Attento alla struttura organizzativa sul territorio, si era vivamente impegnato per il suo consolidamento e perché fosse costantemente vicina alle necessità, alle richieste ed alle attese delle imprese associate. Agendo con orgoglio e dedizione». Cessata l’esperienza confederale, nel XXI secolo aveva svolto un’intensa attività saggistica, pubblicando più di 15 volumi, tra cui “Globalizzazione agricola e libertà di mercato”, giunto alla terza edizione. Nel 2018 aveva pubblicato “Storia della Confagricoltura” (Gangemi Editore), il saggio dedicato proprio alla più longeva delle Organizzazioni agricole italiane. «Arcangelo – ha concluso il presidente di Confagricoltura – amava ricordare lo studioso francese Marc Bloch che, nel saggio ‘Apologia della storia’, sosteneva che la storiografia analizza ‘il passato in funzione del presente e il presente in funzione del passato’. A lui, con gratitudine, dobbiamo pure l’impegno culturale finalizzato ad approfondire le pieghe della storia. Ci lascia in eredità la voglia di conoscenza e di divulgazione. Comprendere da dove veniamo serve a capire con più chiarezza dove vogliamo andare».

Confagricoltura Calabria

Ad esprimere il loro cordoglio per la scomparsa di Arcangelo Mafrici sono stati anche Nicola Cilento, componente della Giunta nazionale di Confagricoltura, il presidente regionale della Calabria, Alberto Statti, Angelo Politi, direttore regionale Confagricoltura, i presidenti provinciali e tutto il Consiglio di Confagricoltura Calabria. I funerali si svolgeranno a Roma, martedì 15 giugno alle ore 10, presso la Basilica Parrocchiale di S. Teresa.