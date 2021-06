Covid e assembramenti, disagi sul treno Cosenza-Reggio

COSENZA Tanti, troppi disagi questa mattina sul treno regionale, partito da Cosenza e diretto a Reggio Calabria.

Già perché nonostante una pandemia da Covid-19 in atto da oltre un anno e mezzo e le misure di sicurezza ormai note, questa mattina il convoglio era evidentemente sovraffollato. Un flusso “incontrollato” di viaggiatori, diretti verso i litorali e calabresi vista la bella giornata quasi estiva, che ha costretto Trenitalia a fermare il treno per evitare ulteriori assembramenti.

E così il convoglio regionale è stato fermato alla stazione di Castiglione Cosentino. Uno stop che ha permesso ad alcuni viaggiatori di salire a bordo di un bus sostitutivo, in tutta sicurezza. Enormi, però, i disagi per i viaggiatori anche per il ritardo accumulato. Insomma, una brutta disavventura che non lascia ben sperare alle soglie della stagione estiva. A “documentare” la disavventura è stata la cosentina Federica Di Lieto, concorrente dell’ultima edizione di “MasterChef”.