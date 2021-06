Covid, in Calabria ancora molti anziani non vaccinati

LAMEZIA TERME Sale a 1.248.490 il numero dei vaccini anti-Covid somministrati in Calabria. Secondo i dati aggiornati all’alba di oggi, il rapporto rispetto alle dosi consegnate – pari a 1.424.297 – è dell‘87,7%.

In Italia ci sono regioni che hanno fatto meglio, certo, ma la Calabria è comunque in linea e, dall’inizio della campagna vaccinale, ha registrato netti miglioramenti.

L’andamento in Calabria

Analizzando le fasce di età, per quanto riguarda gli “Over 80”, la seconda dose è stata somministrata al 68,92% su un totale di 138.517 persone. Percentuale che scende al 42,23% nella fascia “70-79”, al 24,49% in quella “50-59” mentre sono già 30.663 le persone comprese nella fascia “30-39” ad aver ricevuto già la seconda dose di siero o comunque la monodose “Janssen”.