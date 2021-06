A San Giovanni in Fiore uno dei concorsi fotografici più partecipati d’Italia

SAN GIOVANNI IN FIORE Si sono chiuse giovedì 10 giugno le iscrizioni alla seconda edizione del Concorso Fotografico Nazionale Città di San Giovanni in Fiore.

Come nella precedente edizione una massiccia partecipazione ha caratterizzato il concorso. Infatti, si sono iscritti ben 134 autori provenienti da 15 regioni italiane con 1866 fotografie, facendo salire il contest ai vertici, come il concorso più partecipato in Italia con il solo patrocinio della U.I.F. (Unione Italiana Fotoamatori).

Il Concorso, organizzato dall’Associazione Fotografica Florense di San Giovanni in Fiore e curato nello specifico dal suo Presidente Mario Iaquinta tende a valorizzare la cultura fotografica in Italia e di far emergere i nuovi talenti e consolidare le referenze professionali degli gli autori partecipanti.

Quest’anno l’evento prevede, rispetto allo scorso anno, delle novità significative, consistenti in un aumento delle sezioni. Difatti, gli iscritti, hanno potuto inviare le loro fotografie per le seguenti tematiche: Tema Libero Colore, Tema Libero Bianco e Nero, Tema Street e Tema Paesaggio. Ciò, ha fatto sì che gli autori partecipanti avessero un arco ben più ampio nella selezione delle immagini con le quali partecipare al concorso.

La Giuria composta da: Pietro Gandolfo – Presidente Nazionale U.I.F., Vincenzo Gerbasi – Delegato F.I.A.F. per la provincia di Crotone, Mimmo Irrera – Maestro della Fotografia U.I.F., Antonio Mancuso – Direttore Artistico U.I.F., Matteo Savatteri – Direttore de: “Il Gazzettino Fotografico U.I.F. e Mario Iaquinta – Presidente Associazione Fotografica Florense, si riunirà nei prossimi giorni in teleconferenza per l’assegnazione degli oltre 70 premi previsti. Considerata la qualità delle opere e il suo gran numero da valutare, sarà davvero un notevole lavoro critico per i giurati.

Mario Iaquinta, sia come fotografo ma anche con la sua dedizione e passione organizzativa rivolte alla divulgazione della cultura fotografica, nel ringraziare tutti i partecipanti, ha affermato: «Il concorso è un’importante occasione di confronto e di crescita per tutti i fotografi nelle varie categoria ma, tende anche a proiettare l’immagine della Città di San Giovanni in Fiore oltre la ristretta dimensione locale».

A breve saranno comunicati i risultati del concorso.