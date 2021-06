Allevi a Reggio «con il cuore gonfio d’emozione» – VIDEO

REGGIO CALABRIA «Con il cuore gonfio di emozione, sono a Reggio Calabria per registrare il video di “Kiss me again”. La città, splendida, mi ha accolto con grande affetto e gentilezza». Giovanni Allevi, in riva allo Stretto è impegnato a girare il videoclip del suo ultimo brano, di prossima uscita.

Emozionato ed emozionante, dalla sua pagina Facebook il maestro ha sottolineato quanto sia rimasto sorpreso da Reggio per la «storia e l’apertura verso il futuro». E poi ha raccontato anche la gioia improvvisa per aver accolto un giovanissimo pianista mentre stava girando le clip all’Arena dello Stretto.

«Un bambino pianista ha sfidato le transenne – ha scritto Allevi – per regalarmi il suo sorriso. Da questa prima dedica ricomincia per me il viaggio verso i vostri cuori. Un viaggio che parte da Reggio Calabria! Ringrazio i reggini con tutto il cuore per la calorosa vicinanza ed accoglienza».

«Sono felicissimo di essere qui – ha poi raccontato a Reggio Tv – ringrazio il sindaco e la città che mi ha accolto con grande entusiasmo. Siamo qui per realizzare un nuovo videoclip di qualità cinematografica per il nuovo brano “Kiss me again”. Con me ho due primi ballerini della Scala di Milano. Sono emozionatissimo e felice. Reggio mi ha sorpreso, oltre alla storia e alla profondità culturale importante di questa città, ho visto un’apertura verso il futuro e la modernità, quasi fosse una rappresentazione della mia musica: classica contemporanea. Credo sia importante fare in modo che la che la storia comunichi con il presente».

Video dalle pagine Facebook di Luigi De Angelis e Stefano Perri