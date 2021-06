Controlli anti Covid a Rende, locali chiusi per assembramenti

RENDE I carabinieri della Compagnia di Rende, nell’ambito delle iniziative intraprese per scongiurare ogni manifestazione di criminalità, hanno rafforzato i controlli nel weekend predisponendo mirati servizi coordinati finalizzati ad intensificare la cornice di sicurezza e prevenire ogni fenomeno di illegalità soprattutto nei principali luoghi di aggregazione, ritrovo di numerosi gruppi di giovani adolescenti nei locali della movida rendese. La necessità di continuare alimitare la diffusione dei contagio da Coronavirus, anche a seguito dell’ingresso in “zona gialla” che ha attenuato le restrizioni, impone di mantenere e rafforzare l’impegno generale per frenare la diffusione del virus e mantenere la “nuova normalità”.

Nel contesto della condivisione delle regole che caratterizzano la socialità, significativa è la collaborazione dei cittadini con i carabinieri che, anche sulla scorta di violazioni segnalate, hanno svolto serrati controlli per evitare gli assembramenti e accertare l’osservanza delle misure di sicurezza relative al distanziamento sociale e all’uso della mascherina.

Chiusi tre locali: multe per i titolari

Solo nel corso del fine settimana controllate 102 persone e 32 attività commerciali. Accertate e sanzionate 35 violazioni sia per il mancato rispetto del divieto di assembramento che del coprifuoco. I carabinieri hanno anche disposto la chiusura immediata per cinque giorni di 3 locali commerciali elevando le previste sanzioni amministrative nel confronti dei titolari. Diversi i posti di controllo che hanno consentito di accertare le violazioni al Codice della Strada: 3 le persone denunciate con immediato ritiro delle patenti di guida poiché sorpresi sotto l’effetto di sostanze alcoliche con un tasso superiore a quello consentito.

I sequestri di droga

Sequestrati anche diversi quantitativi di sostanze stupefacenti: 125 grammi di marijuana rinvenuta a 2 soggetti di nazionalità marocchina i quali, sottoposti a controllo a bordo di un veicolo, al fine di eludere il rinvenimento della sostanza, avevano nascosto la stessa sotto il sedile lato passeggero, tuttavia, al momento dell’accertamento, i Carabinieri riscontrando il forte odore provenire dall’abitacolo, hanno scovato lo stupefacente e denunciato i due per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Anche un altro giovane di 27 anni è stato denunciato per la stessa fattispecie di reato, poiché, oltre ai 35 grammi di marijuana rinvenuti all’interno della propria abitazione, i militari hanno scoperto uno stanzino adibito a serra artigianale per la coltivazione di piante di canapa indiana (6 le piante sequestrate) attrezzato con lampade a calore per consentire la crescita delle infiorescenze.