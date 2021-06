Scarichi abusivi nel Mesima, ispezione di Arpacal e Calabria Verde

REGGIO CALABRIA Intervento congiunto questa mattina dei tecnici dell’Arpacal e di Calabria Verde sull’asta fluviale del fiume Mesima, al confine tra le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria per eseguire una attività di controllo per l’individuazione di presunti scarichi abusivi, come richiesto dall’assessore regionale alla tutela dell’ambiente Sergio De Caprio nel corso di una specifica riunione tecnica con il direttore scientifico dell’Arpacal, Michelangelo Iannone.

Questa mattina, mentre il personale tecnico di Calabria Verde procedeva ad un’ ispezione sul territorio, i tecnici dell’Arpacal del dipartimento di Reggio Calabria e Cosenza hanno proceduto ad una verifica dell’asta fluviale anche adoperando i droni di ultima generazione dell’agenzia . I tecnici Luciano Minutolo, Luigi Dattola, Alberto Belvedere, hanno ispezionato, con il drone ma anche da terra, l’area di riferimento individuata in precedenti riunioni tecniche con il dipartimento ambiente della Regione. La squadra di Calabria Verde è composta da Domenico Ciocci e dai sorveglianti idraulici Francesco Casa, Antonino Bonelli e Rosario Sette.

Le informazioni ottenute attraverso il sopralluogo, opportunamente verbalizzate, saranno trasmesse alla Regione Calabria per il seguito di competenza.