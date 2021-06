CATANZARO «È un onore per me essere stata eletta vice presidente del Copasir. Ringrazio tutti i miei colleghi che mi hanno votato e per la fiducia accordatami». A

dirlo Federica Dieni (M5S) già segretario del Copasir. «Ora – aggiunge – abbiamo ripreso in pieno i lavori, ritrovando la giusta serenità all’interno del Comitato».