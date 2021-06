Scomunica ai mafiosi, istituita una commissione in Vaticano

ROMA Il Comitato di Sintesi Dialettica riunisce diverse personalità alcune delle quali costituiscono una commissione in Vaticano per approfondire, sul piano internazionale, la scomunica alle mafie pronunciata da Papa Francesco. Il Comitato è composto da don Luigi Ciotti, presidente di Libera, Giuseppe Pignatone, presidente del Tribunale Vaticano, Massimo Bray, direttore dell’Enciclopedia Treccani, Federico Cafiero de Raho, Procuratore nazionale antimafia, Sergio Rizzo, saggista e vicedirettore di Repubblica, Claudio Strinati, storico dell’arte e scrittore, mons. Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale, Raffaele Cantone, Procuratore della Repubblica a Perugia, mons.

Francesco Oliva, vescovo di Locri, Lucia Annunziata, conduttrice e direttrice di Mezz’ora in più (RaiTre), Paolo Conti, editorialista del Corriere della Sera, don Raffaele Grimaldi, Ispettore generale dei cappellani delle carceri, Rosy Bindi, più volte ministro e già Presidente della Commissione parlamentare antimafia, Michele Prestipino, Procuratore della Repubblica di Roma, e dal filosofo Vittorio V. Alberti, direttore responsabile di Sintesi Dialettica e coordinatore della commissione vaticana sulla scomunica alle mafie. Il presidente del Comitato è il cardinale Silvano M. Tomasi, delegato speciale di Papa Francesco per l’Ordine di Malta.