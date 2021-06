20.20 | Pd, Bevacqua: «Le nomine di Spirlì? Porcherie»

CATANZARO Nuovo appuntamento con “20.20”, l’approfondimento giornalistico in onda questa sera alle 20 sul canale 211 e sulla pagina facebook de L’altro Corriere tv.

Ospite di Danilo Monteleone e Ugo Floro, Domenico Bevacqua capogruppo al consiglio regionale del Partito Democratico. «Siamo abituati a farci del male» ha esordito amaro l’esponente democrat in riferimento ai dissidi che animano in questo periodo le vicende del Pd e del centrosinistra alle prese con la scelta del candidato a presidente della regione dopo il ritiro di Nicola Irto e gli altri rifiuti giunti in queste ore. «Il centrodestra, che pure è dilaniato al suo interno, non lascia trapelare nulla, mentre noi non riusciamo a mantenere alcun riserbo sulle trattative in corso come imporrebbe la delicatezza del momento, il che contribuisce a logorare lo scenario». Ma c’è un’altra consapevolezza che amareggia il leader in Consiglio regionale: «la verità è che questa vicenda insegna ancora una volta che a Roma della Calabria non importa nulla. Il gruppo dirigente del Pd aveva espresso una grande compattezza intorno al nome del presidente Irto, ma la proposta generosa e, secondo me vincente, non è stata sostenuta a dovere, ora mi auguro che vengano tenute in equilibrio le ragioni del gruppo dirigente regionale e l’esigenza – giusta – di allargare la coalizione». E’ un fiume in piena Bevacqua, il quale ha avuto modo di soffermarsi anche sulle nomine regionali di fine stagione «i consiglieri della Lega richiamano la loro stessa maggioranza in Consiglio regionale ma – allo stesso tempo – peccato non si accorgano delle porcherie che sta facendo Spirlì». Sull’imminente ritorno in scena dell’ex Presidente Oliverio che ha convocato per venerdì a Lamezia Terme una conferenza stampa, Bevacqua è tranchant «francamente ho difficoltà ad immaginare di cosa si tratti, dopo 42 anni di vita istituzionale penso certamente che Oliverio possa dare un contributo, certo escludo che si possa immaginare la riproposizione di schemi archiviati».