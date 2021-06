Candidatura Occhiuto, le reazioni del centrodestra: «Notizia straordinaria per i calabresi»

LAMEZIA TERME «La designazione di Roberto Occhiuto quale candidato alla presidenza della Regione Calabria è, per quanto ampiamente annunciata nei mesi scorsi, una notizia straordinaria non solo per il centrodestra, ma per l’intera Calabria, per i calabresi. Roberto è l’uomo giusto al posto giusto, in un momento di straordinaria difficoltà per la nostra regione e per l’Italia. La sua esperienza, il suo spirito di servizio, la sua onestà, le sue competenze, sono la garanzia di un successo che sarà prima elettorale e, successivamente e progressivamente, amministrativo».

Giuseppe Mangialavori – Forza Italia

Così il coordinatore regionale di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori. «Roberto Occhiuto – continua – guiderà una coalizione unita come non mai e decisa a sbaragliare quel che resta di un centrosinistra litigioso, frammentato, eterodiretto dalle conventicole romane, sempre più succube del correntismo interno e dei giochi per la poltrona dei vari ras locali. Roberto Occhiuto, invece, potrà contare su una squadra composta da partiti con una forte identità politica ma capaci ogni volta di creare una federazione elettorale e amministrativa coesa, con un unico scopo: perseguire un comune programma di sviluppo e crescita per la Calabria». «Una coalizione, quella di centrodestra – aggiunge Mangialavori -, che ha confermato la titolarità di Forza Italia nella scelta del candidato governatore. Il presidente Silvio Berlusconi, con il pieno accordo e sostegno del coordinatore nazionale Antonio Tajani e della segreteria regionale che ho l’onore di guidare, ha da subito, con convinzione e senza tentennamenti, puntato sulla leadership di Roberto Occhiuto». «Adesso tutto è pronto. Forza Italia c’è, il centrodestra c’è: tra pochi mesi – conclude Mangialavori – Roberto Occhiuto sarà il presidente che porterà la Calabria nella sua nuova storia».

Tallini: «Per la Calabria sarà l’ultima occasione»

«L’indicazione di Roberto Occhiuto a candidato presidente della Regione, come ha appena annunciato il Presidente Berlusconi, è il naturale sbocco di un percorso che abbiamo intrapreso, all’indomani della cocente sconfitta del 2014, assieme all’indimenticabile Jole Santelli. Quando tutti davano per finiti in Calabria il centrodestra e Forza Italia, siamo riusciti ad invertire la rotta conquistando i Comuni di Catanzaro e Cosenza, ma soprattutto avviando un’innovativa fase di elaborazione politico-programmatica». Lo scrive in una nota Domenico Tallini, Coordinatore Provinciale Forza Italia. «La grande assemblea di Lamezia Terme nell’aprile del 2019, con la presenza di migliaia di cittadini, è stato il momento più alto di tale percorso. Quella straordinaria manifestazione ha mostrato il volto migliore del centrodestra di governo, capace di parlare anche alle nuove generazioni e di aprire nuove prospettive in materia di ecologia, innovazione tecnologica, energie rinnovabili, economia della conoscenza. Fondamentale in quella fase l’apporto del sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, di Jole Santelli, e non trascurabile il contributo del partito di Catanzaro che ho l’onore di guidare. Quel percorso riformista, moderno e innovativo, è stato interpretato dalla prima presidente donna della storia del regionalismo calabrese. Roberto Occhiuto ne è il naturale continuatore per cultura, capacità politica, intelligenza, visione moderna delle cose.

La sua non sarà una sfida facile. Per la Calabria sarà l’ultima occasione. Roberto Occhiuto dovrà riuscire dove hanno fallito tutti i suoi predecessori (alla Santelli il destino non lo ha consentito), cambiare profondamente la burocrazia regionale, superare il commissariamento della sanità, modernizzare sul serio turismo e agricoltura. Rinunciando al suo ruolo nazionale, ha dimostrato di volere accettare fino in fondo questa sfida.

Mario Occhiuto – Sindaco di Cosenza

Mario Occhiuto: «Orgoglioso»

«È ufficiale, Roberto è il candidato alla presidenza della Regione Calabria alla guida della coalizione di centrodestra. Come fratello maggiore sono orgoglioso per la notizia dell’ufficializzazione della sua candidatura, ma sono felice soprattutto per il futuro della nostra Regione. Roberto è la persona giusta, ha ottime competenze, visione politica, progettualità, rapporti diretti con la classe dirigente del nostro Paese, tanta voglia di far bene e un grande entusiasmo». Lo scrive su Facebook il sindaco di Cosenza e fratello del nuovo candidato ufficiale alle prossime regionali, Mario Occhiuto. «Tutte cose molto utili per un Presidente che, una volta eletto, – scrive – saprà entrare nel merito delle questioni da affrontare e saprà gestirle al meglio, diversamente dal modo di fare e di amministrare di tanti soggetti “superficiali” che affollano l’attuale scena politica e amministrativa. Lui ha deciso (nonostante i miei consigli e quelli degli altri familiari) di rinunciare a una brillante e più tranquilla carriera da Deputato della Repubblica, nel momento in cui aveva adesso raggiunto il massimo successo e una grande visibilità nazionale nel suo nuovo ruolo di Presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia. Pur avendo tutto da perdere, con rischi davvero elevati e non solo a livello politico, ha deciso di dimettersi dal prestigioso incarico nazionale per accettare la proposta di candidatura alla presidenza della Regione Calabria per amore della sua terra e per coltivare quella passione per la politica intesa come servizio al territorio. Sono sicuro che Roberto è la persona più adatta per svolgere questo difficilissimo compito e che farà un ottimo lavoro una volta eletto Presidente: farà meglio di quello che avrebbe potuto fare adesso chiunque altro, compreso quello che avrei voluto e potuto fare io quando, poco più di un anno fa, ero stato designato candidato da FI in circostanze diverse». «Tutto è bene (nella vita) quello che aspira al bene. Forza Roberto! Evviva la Calabria!».