Danneggiato il portone di ingresso di Onco Med. «Non sappiamo se riusciremo ad andare avanti»

COSENZA «A qualcuno evidentemente non siamo graditi!!Siamo senza parole!!! Dispiaciuti e stanchi!». E’ il messaggio pubblicato su Facebook dai responsabili di Onco Med, associazione senza scopo di lucro che ha come obiettivo la diffusione della cultura della prevenzione oncologica attraverso uno studio medico multidisciplinare gratuito per indigenti. Ignoti hanno danneggiato il portone di ingresso della struttura nel centro storico di Cosenza. «Finché ci saranno persone così, finché tutto sarà senza controllo, noi non sappiamo se e come riusciremo ad andare avanti!(Per le normative anti Covid avevamo fatto richiesta all’Aterp, dei locali adiacenti al nostro studio per creare uno spazio dedicato ai pazienti. Ieri pomeriggio li abbiamo ispezionati dall’esterno e stamattina abbiamo trovato questo “regalo”)». Questa la chiosa dei responsabili di Onco Med. (f.b.)