Furgiuele verso Futuro Nazionale, il deputato calabrese pronto a seguire Vannacci

cambio di casacca

CATANZARO Potrebbe essere il calabrese Domenico Furgiuele uno dei protagonisti della nuova fase politica di Futuro Nazionale, il movimento guidato dal generale Roberto Vannacci che si prepara a rafforzare la propria presenza alla Camera.

Secondo le indiscrezioni che circolano a Montecitorio, il deputato leghista eletto in Calabria sarebbe ormai vicino all’adesione al progetto vannacciano. Un passaggio che viene dato in maturazione da mesi e che potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore, contribuendo a raddoppiare la pattuglia parlamentare del movimento.

Il nome di Furgiuele era già stato accostato all’area vicina a Vannacci all’inizio dell’anno, quando aveva promosso un’iniziativa alla Camera sul tema della remigrazione, evento che aveva suscitato forti polemiche e la protesta delle opposizioni.

Ma il deputato calabrese non sarebbe l’unico rinforzo in arrivo. Futuro Nazionale potrebbe infatti accogliere anche il lucano Attilio Pierro e l’emiliano Davide Bergamini, entrambi transitati negli ultimi mesi dalla Lega a Forza Italia. Un segnale di come il progetto politico del generale continui ad attrarre esponenti provenienti soprattutto dall’area del centrodestra e, in particolare, dall’universo leghista.

Resta invece ancora da definire la posizione del deputato Gianangelo Bof, anch’egli della Lega, che non avrebbe ancora sciolto le riserve su un eventuale ingresso nel movimento.

L’obiettivo di Vannacci e dei suoi collaboratori è ora quello di arrivare con una rappresentanza parlamentare più consistente all’assemblea costituente di Futuro Nazionale, in programma il 13 e 14 giugno a Roma. Un appuntamento che il movimento considera decisivo per consolidare la propria struttura politica e ottenere un riconoscimento sempre più ampio nello scenario nazionale.





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