Roland Garros, Italia da sogno anche senza Sinner

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PARIGI Tre vittorie per continuare a sognare: Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, e in nottata anche Matteo Arnaldi, volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai per l’uscita di scena anticipata o l’assenza di big come Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

E’ la prima volta che tre italiani si qualificano ai quarti di uno Slam. Cobolli ha superato lo statunitense Svajda in 4 set, conquistando per la prima volta i quarti nel torneo parigino e per la seconda in uno slam dopo Wimbledon. Berrettini invece, dopo due ore e mezza di gioco, ha invece la meglio su Cerundolo per 6-3, 7-6, 7-6, “vendicando” così l’eliminazione di Sinner. Nella notte l’impresa di Arnaldi, che in cinque ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafoe 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4. In semifinale nel doppio misto Errani-Vavassori.

Arnaldi, numero 104 del mondo, ha sbalordito lo statunitense Frances Tiafoe (22°) in cinque set con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-7 (5-7), 3-6, 7-6 (7/3), 6-4, raggiungendo così i quarti di finale del Roland Garros nelle prime ore di stamattina. Tiafoe ha avuto la possibilità di chiudere l’incontro nel quarto set, servendo per il 5-4, ma ha subito un break, e Arnaldi ha poi vinto il tie-break. Incoraggiato da un numeroso ed entusiasta pubblico italiano sugli spalti del Court Suzanne-Lenglen, il 25enne si è imposto in 5 ore e 26 minuti dopo una battaglia combattuta. L’italiano, noto per la sua formidabile difesa, ha dovuto attendere il terzo match point per assicurarsi la vittoria, a causa di un dritto in rete di Tiafoe. L’ex numero 30 del mondo nel 2024 affronterà il suo connazionale Matteo Berrettini nei quarti di finale. «Non so come faccio a stare in piedi qui, nel terzo set ero così stanco – ha detto Arnaldi al termine del match – A un certo punto non era più tennis, era qualcos’altro. Stavo solo giocando con tutto quello che avevo. Doveva esserci un vincitore e per fortuna sono stato io».

Tre vittorie per continuare a sognare, alla vigilia del 2 giugno, 80/o anniversario della Repubblica italiana. In una Parigi dal clima tornato mite dopo le temperature da fornace della settimana scorsa, Cobolli ha superato lo statunitense Zachary Svajda in quattro set, conquistando per la prima volta i quarti nel torneo parigino e per la seconda in uno slam dopo Wimbledon. Ha impiegato invece solo tre set Berrettini per aver ragione dell’argentino Juan Manuel Cerundolo – arrivato agli ottavi dopo la fortunata sfida con Sinner e la maratona di quasi sei ore con Landaluce – e tornare ai quarti a Parigi dopo ben cinque anni.

Cobolli ha avuto la meglio sull’avversario in tre ore e 19 minuti (6-2, 6-3, 6-7, 7-6) e si prepara ad affrontare il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 6 Atp che si è sbarazzato in tre set ddel cileno Tabilo. Una vittoria per continuare a sognare, proprio nell’anno in cui si celebra il settantesimo anniversario del gemellaggio tra Parigi e Roma, città di due azzurri e dell’ultimo italiano ad alzare il trofeo, Adriano Panatta, giusto 50 anni fa. «I sogni sono diventati realtà e voglio tenere questi sogni aperti» ha dichiarato il 23enne in sala stampa, sottolineando che nonostante “il grande nervosismo” nella seconda parte del match «ho cercato di restare positivo, giocare il mio tennis, il più forte possibile». Davanti ai media, Cobolli ha evocato i momenti di difficoltà. «Quando la partita si avvicina alla fase finale, cominci a pensare che i quarti si avvicinano ed è lì che per me arrivano i problemi».

Legati soprattutto alla tenuta mentale perché, ha puntualizzato, «fisicamente sto benissimo». Avanzare un passo alla volta, cercando di mantenere la giusta concentrazione, è il suo imperativo, mentre alcuni media internazionali si interessano al suo passato calcistico. «Da piccolo mi piaceva molto il calcio. Calafiori, Zalewski, Cancellieri… giocavamo nella stessa squadra (le giovanili della Roma, ndr) e siamo ancora legati – ha spiegato – ma poi ho deciso di cambiare perché quando gioco a tennis sento emozioni diverse e mi sento meglio con me stesso».

Cobolli è poi tornato sul centrale per posare davanti ai due trofei di Champions League portati da alcune stelle del Psg, reduci dal trionfo di Budapest. Cobolli ha scherzato con loro: «L’altra sera vi avevo chiesto di stare tranquilli e non mi avete fatto dormire… Mi congratulo col Psg. Ma il prossimo anno ci sarà anche la Roma… Quindi fate attenzione», ha detto.

Berrettini, dopo due ore e mezza di gioco, ha avuto ragione di Cerundolo per 6-3, 7-6, 7-6, chiudendo con successo un terzo set che si stava complicando sia nel suo corso sia nel tie break finale. L’azzurro, dopo che l’avversario ha accusato un problema muscolare ed è riscorso al medical time out all’inizio del terzo set, invece di spingere e chiudere si è trovato a rincorrere sul 3-5 ma è stato bravo a recuperare e raggiungere il 6-6. Nel tie break, Cerundolo sembrava in controllo guadagnandosi ben tre set point, ma Berrettini ha rimontato con cinque punti consecutivi fino all’8-6 finale. A 30 anni compiuti, è l’italiano più anziano ad aver raggiunto i quarti di uno slam. «Finalmente sono tornato – ha detto raggiante nell’intervista sul campo -. Mi sento alla grande, felice, grazie mille per il supporto di questo stadio così pieno. Ecco perché ci alleniamo, perché lottiamo, voglio godermi questa vittoria, questa atmosfera. Il tennis è l’amore della mia vita, altrimenti non sarei qui, dopo tante pause e infortuni. Ho avuto momenti duri, ma sono qui, grazie al mio carattere e al mio team», ha concluso. (di Paolo Levi, Ansa)

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