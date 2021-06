Tensione tra Gattuso e la Fiorentina. C’è già aria di separazione

Rapporti già tesissimi tra la Fiorentina e l’allenatore calabrese, Rino Gattuso. Lo rivela SkySport, sottolineando come alla base delle prime “frizioni” tra la società e il mister ci sarebbero alcune mosse di calciomercato.

Visioni differenti sugli elementi da inserire nella rosa della Viola, evidentemente da rinforzare per potere ambire alla risalita in classica rispetto alla scorsa stagione. In mezzo ci sarebbe il procuratore (anche di Gattuso) Jorge Mendes che avrebbe proposto alcuni nomi, come Sergio Oliveira e Guedes, ritenuti dalla società di Commisso fuori portata.

A poche settimane dalla firma, dunque, pare stiano già affiorando i primi malumori e sarà interessante capire cosa accadrà nei prossimi giorni. Dalla possibilità di ricucire i rapporti fino alla clamorosa separazione.