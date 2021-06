Vibo Valentia, perseguiva la moglie: allontanato

VIBO VALENTIA La Polizia di Stato di Vibo Valentia ha dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi frequentati dalla stessa, a carico dell’ex coniuge cinquantenne, con precedenti di polizia, come da ordinanza emessa dal gip del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica di Vibo Valentia.

La misura interviene ad esito dell’attività di indagine condotta dai poliziotti della III Sezione della Squadra Mobile e coordinata dalla Procura, che ha dato riscontro alla denuncia sporta dalla parte offesa, vittima di atti persecutori, anche in presenza dei figli minori, che l’hanno esasperata e costretta a lasciare la casa familiare per tutelare se stessa e i propri figli.