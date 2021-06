CATANZARO È in ulteriore miglioramento, nella settimana 9-15 giugno, l’indicatore relativo ai casi attualmente positivi al Covid per 100.000 abitanti, 410, in calo del 30,3% rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19, rispettivamente al 16 e 6%. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe.

In calo i tamponi effettuati. In Calabria la media giornaliera per 100.000 abitanti, nel periodo 12 maggio-15 giugno 2021, è pari a 120, superiore alla media nazionale di 107.

Secondo i dati di Fondazione Gimbe, la percentuale di popolazione vaccinata con ciclo completo è pari al 23,5% a cui aggiungere un ulteriore 23,7% solo con prima dose; quella nella fascia over 80 con ciclo completo è 72,4% con un ulteriore 8,6% solo con prima dose. Nella fascia 70-79 ha ultimato il ciclo il 45% con un ulteriore 35,3% che ha ricevuto la prima dose ed infine, nella fascia 60-69 il 35,8% ha ultimato la vaccinazione con un ulteriore 36,1% che ha ricevuto la prima dose.