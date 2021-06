Sindacalista investito e ucciso nel Novarese, Cgil Calabria: «Autorità vigilino»

CATANZARO «La Cgil Calabria è vicina ai familiari di Adil Belakhdim, collega sindacalista del SI-Cobas, travolto ed ucciso da un camion durante una manifestazione in svolgimento davanti alla Lidl di Biandrate, in provincia di Novara, e allo stesso tempo rivendica il diritto del mondo del lavoro e dei suoi rappresentanti a svolgere manifestazioni e scioperi in sicurezza e quindi sollecita le competenti autorità a vigilare e perseguire le trasgressioni ed i conseguenti reati». È quanto si afferma nel testo di un ordine del giorno approvato dal comitato direttivo della Cgil calabrese.

«Inoltre per quello che riguarda la difficoltà nell’attuale fase e la recrudescenza rispetto all’esercizio legittimo del diritto alle mobilitazioni, manifestazioni e scioperi – è detto ancora nel testo – occorre sostenere concretamente ogni iniziativa di solidarietà al fine di consentire l’esperimento di tali azioni, laddove per alcune categorie di lavoro risultassero non esigibili».