Il calabrese Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna

la scelta

BOLOGNA Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna. Il club rossoblù ha ufficializzato l’accordo con l’ex allenatore di Fenerbahce, Belgio e Lipsia, chiamato a raccogliere l’eredità di Vincenzo Italiano, con una nota. Tedesco ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva. Tedesco è un tecnico giovane, classe 1985, 41 anni da compiere a settembre, nato a Rossano, in Calabria e cresciuto in Germania, dove si è laureato in ingegneria conseguendo successivamente un master. Nel 2013, a 27 anni, la scelta di scommettere sul calcio e lasciare l’azienda Daimler, dove curava l’acustica delle automobili Mercedes: prima il lavoro nei settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim e nel 2017 la prima panchina da capo allenatore all’Erzgebirge Aue, in serie B tedesca, dove conquista la salvezza in corsa. Poi arriva la chiamata dello Schalke per l’annata 2017-18 e centra secondo posto e qualificazione in Champions al primo colpo. Dal 2017 al 2019 vola in Russia allo Spartak Mosca, poi rientra in Germania, al Lipsia, dove conquista la Coppa di Germania. Dal 2023 al 2025 siede sulla panchina del Belgio, infine il Fenerbahce (dove ha vinto una Supercoppa).

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