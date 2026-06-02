Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:53
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

la scelta

Il calabrese Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna

Nato a Rossano nel 1985 e cresciuto in Germania, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028

Pubblicato il: 02/06/2026 – 13:24
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Il calabrese Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

BOLOGNA Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna. Il club rossoblù ha ufficializzato l’accordo con l’ex allenatore di Fenerbahce, Belgio e Lipsia, chiamato a raccogliere l’eredità di Vincenzo Italiano, con una nota. Tedesco ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva. Tedesco è un tecnico giovane, classe 1985, 41 anni da compiere a settembre, nato a Rossano, in Calabria e cresciuto in Germania, dove si è laureato in ingegneria conseguendo successivamente un master. Nel 2013, a 27 anni, la scelta di scommettere sul calcio e lasciare l’azienda Daimler, dove curava l’acustica delle automobili Mercedes: prima il lavoro nei settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim e nel 2017 la prima panchina da capo allenatore all’Erzgebirge Aue, in serie B tedesca, dove conquista la salvezza in corsa. Poi arriva la chiamata dello Schalke per l’annata 2017-18 e centra secondo posto e qualificazione in Champions al primo colpo. Dal 2017 al 2019 vola in Russia allo Spartak Mosca, poi rientra in Germania, al Lipsia, dove conquista la Coppa di Germania. Dal 2023 al 2025 siede sulla panchina del Belgio, infine il Fenerbahce (dove ha vinto una Supercoppa). 

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
bologna calcio
domenico tedesco
Importanti
tedesco allenatore bologna
Categorie collegate
Corigliano Rossano
Cosenza e provincia
Sport
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x