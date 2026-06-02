Diamante, attivato il Commissariato di Cirella. Magorno: «Conquista storica per il territorio»

la cerimonia

Nel giorno in cui l’Italia celebra la Festa della Repubblica, l’ex Sindaco di Diamante Ernesto Magorno sottolinea una conquista storica per la Città di Diamante e per l’intero Alto Tirreno Cosentino: l’attivazione del costituendo Commissariato della Polizia di Stato di Cirella. «Questo risultato rappresenta una tappa fondamentale per il nostro territorio – dichiara Magorno –. Un presidio atteso da anni, fortemente voluto e perseguito con determinazione, che oggi diventa realtà grazie alla collaborazione tra le istituzioni e alla fiducia accordata ai progetti strategici del territorio». Il nuovo Commissariato rafforza concretamente la sicurezza, la legalità e la presenza dello Stato in un’area strategica della Calabria. Il percorso che ha portato a questo risultato è iniziato anni fa con la messa a disposizione, da parte dell’Amministrazione comunale da me guidata, dell’immobile destinato a ospitare il presidio e con una costante interlocuzione con il Ministero dell’Interno e i vertici della Polizia di Stato.

Magorno esprime la propria gratitudine al Capo della Polizia Vittorio Pisani, ai Prefetti di Cosenza Vittoria Ciaramella e Rosa Maria Padovano, al Questore di Cosenza Giuseppe Borrelli, al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e a tutte le autorità e gli amministratori che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante obiettivo.

Il legame tra Diamante e la Polizia di Stato si è consolidato nel tempo anche attraverso iniziative simboliche e culturali: dal conferimento della Cittadinanza Onoraria alla Polizia di Stato ai murali dedicati ad Angelo De Fiore e al Commissario Mascherpa, fino al fumetto della Polizia di Stato ambientato a Diamante, presto trasposto in una fiction televisiva.

Ad Antonio Sapio, chiamato a guidare il nuovo Commissariato, vanno i più sinceri auguri di buon lavoro, nella certezza che saprà svolgere il proprio incarico con competenza e spirito di servizio.

«Nel giorno della nascita della Repubblica Italiana guardiamo a questo risultato con soddisfazione e orgoglio – conclude Magorno –. L’attivazione del Commissariato di Cirella rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il nostro territorio e testimonia l’efficacia della collaborazione tra le istituzioni quando è orientata al bene comune. Una conquista che rafforza la sicurezza dei cittadini e consolida la presenza dello Stato nell’Alto Tirreno Cosentino».