Cosenza, c’è la giungla in pieno centro: difficile camminare sui marciapiedi

La criticità

COSENZA “No, prego, passi prima lei…”: nel giorno di festa, il Galateo si può praticare anche sul marciapiede visto che il verde ai piedi degli alberi più che rigoglioso è diventato gigante. Una giungla ingestibile eppure basterebbe davvero poco. Due persone non riescono a passare insieme quindi ci si organizza con un simpatico senso unico alternato… a piedi.



Siamo nel cuore del cuore di Cosenza: via Cattaneo, zona questura, tra piazza Kennedy e via Misasi. Qui, da tempo ormai, l’esplosione della primavera non è un più momento di gioia ma annuncio di disagi: raccontano di una signora che al primo piano del palazzo che fa angolo con via Frugiuele, puntualmente non riesce ad aprire la finestra nei mesi primaverili ed estivi. E poi c’è il problema, connesso, dell’invasione di insetti e di topi: i roditori trovano rifugio in queste oasi di verde che – bisogna dirlo – sono uno spettacolo per la vista ma obiettivamente andrebbero “governate”. Per non parlare della sponda che queste mega-aiuole frondute offrono ai cosentini incivili dediti all’abbandono selvaggio di rifiuti; se anche ci fossero telecamere, inquadrerebbero solo foglie.

“È così da sempre” sospira Francesco seduto sulla scalinata davanti al suo portone vista questura: il nostro lettore già una decina di giorni fa ci segnalava questa piccola grande anomalia che prende forma a pochissimi passi dal salotto buono di Cosenza. Ora continua a sperare. “Chissà dopo l’ennesima segnalazione cambierà qualcosa…”. (euf)

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