Sisma in Calabria, Meloni monitora l’emergenza

la situazione minuto per minuto

ROMA La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con costante attenzione l’evolversi della situazione in Calabria dopo il terremoto che ha colpito la regione. La premier, viene spiegato, è in contatto con il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, con il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano e con il sottosegretario Alfredo Mantovano.

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