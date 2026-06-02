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la situazione minuto per minuto
Sisma in Calabria, Meloni monitora l’emergenza
Contatti della premier con Musumeci e Protezione Civile
Pubblicato il: 02/06/2026 – 12:03
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ROMA La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con costante attenzione l’evolversi della situazione in Calabria dopo il terremoto che ha colpito la regione. La premier, viene spiegato, è in contatto con il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, con il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano e con il sottosegretario Alfredo Mantovano.
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