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Sisma in Calabria, Meloni monitora l’emergenza

Contatti della premier con Musumeci e Protezione Civile

Pubblicato il: 02/06/2026 – 12:03
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Sisma in Calabria, Meloni monitora l’emergenza
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ROMA La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con costante attenzione l’evolversi della situazione in Calabria dopo il terremoto che ha colpito la regione. La premier, viene spiegato, è in contatto con il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, con il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano e con il sottosegretario Alfredo Mantovano.

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