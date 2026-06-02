Il futuro del Crotone resta incerto: Longo verso l’addio, il Foggia accelera

nodo panchina

CROTONE Mentre restano da chiarire le prospettive del Crotone in vista della prossima stagione, con le difficoltà economiche confermate nei giorni scorsi durante il confronto tra il presidente Gianni Vrenna e il sindaco Vincenzo Voce, iniziano a delinearsi i primi movimenti sul fronte tecnico.

Tra i temi più caldi c’è il futuro di Emilio Longo, il cui contratto con il club rossoblù scadrà il prossimo 30 giugno. Il tecnico salernitano, potrebbe accasarsi al Foggia. La società rossonera avrebbe deciso di puntare con decisione su di lui, superando la concorrenza di Valerio Bertotto e Marco Turati, nomi che figuravano tra i principali candidati per la guida tecnica.

Secondo le indiscrezioni, Longo sarebbe stato convocato direttamente dal direttore sportivo Pavone per un incontro che potrebbe portare alla definizione dell’accordo già nelle prossime ore. Sul tecnico, tuttavia, resta vivo anche l’interesse della Casertana, pronta a inserirsi nella corsa qualora la trattativa con il Foggia non dovesse andare in porto. In un momento di incertezza societaria per il Crotone, il possibile addio di Longo rappresenterebbe uno dei primi significativi cambiamenti in vista della nuova stagione che si prospetta già in salita, considerando anche i 6 punti di penalizzazioni inflitti al club per inadempienze economiche. (redazione@corrierecal.it)

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