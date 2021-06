Covid, recrudescenza virale: a Corigliano Rossano metà dei casi di tutta la regione (29 su 54)

CORIGLIANO ROSSANO Recrudescenza virale alla vigilia della zona bianca. Sui 54 casi registrati oggi in tutta la Regione, ben 39 riguardano la provincia di Cosenza e 29 la città di Corigliano Rossano che conta complessivamente 45 nuovi contagi individuati negli ultimi sette giorni.

Un dato che in sé non preoccupa se non fosse per l’indice di tamponi positivi sul numero di test effettuati che si assesta all’11,4 e di un’anomala impennata di casi in un momento in cui ovunque il Sars-Cov-2 sembra aver attenuato la sua morsa.

Nei giorni scorsi due insegnanti di una scuola di Corigliano erano risultate positive e dalle verifiche effettuate dall’Asp, che hanno già circoscritto il cluster, non era emerso alcun contagio fra gli alunni.

Nel reparto Covid dell’ospedale “Giannettasio” di Corigliano Rossano, infine, si segnalano due nuovi ricoveri. (lu.la.)