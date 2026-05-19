Unical, parte l’ammissione alle lauree magistrali: duemila posti subito disponibili

vocazione internazionale

RENDE È partita l’ammissione ai corsi di laurea magistrale dell’Università della Calabria per l’anno accademico 2026/2027. L’offerta formativa dell’Unical si conferma ricca e pensata per trasmettere ai laureati conoscenze e competenze specialistiche, con ben 39 corsi di studio e una forte vocazione internazionale garantita da 8 corsi erogati interamente in lingua inglese e 6 corsi con almeno un curriculum in inglese.

Il nuovo bando prevede due distinte finestre temporali per l’iscrizione:

Fase 1 , da oggi fino al 6 luglio 2026;

, da oggi fino al 6 luglio 2026; Fase 2, dal 27 agosto al 10 settembre 2026.

Oltre l’80% dei posti in Fase 1. Per la prima volta tutti i corsi di laurea magistrale dell’Unical partecipano alla Fase 1. Presentare domanda sin da subito rappresenta una mossa strategica per studentesse e studenti: su quasi 2.400 posti totali messi a bando dall’Ateneo, infatti, quasi 2.000 (ovvero oltre l’80%) sono assegnati già in questa prima finestra temporale. Pertanto, iscriversi adesso vuol dire garantirsi una maggiore serenità nella pianificazione del proprio futuro, assicurandosi un posto prima che la disponibilità si riduca nella seconda finestra di selezione.

Accesso consentito anche ai laureandi. Per agevolare la continuità del percorso accademico, ben 37 corsi consentono la partecipazione alla Fase 1 anche a chi non ha ancora conseguito la laurea triennale. Nel caso risultino vincitori, i laureandi possono procedere con l’immatricolazione, a condizione che conseguano il titolo richiesto in una sessione dell’anno accademico 2025/2026. Fino a quel momento, non sarà possibile sostenere esami della laurea magistrale.

Requisiti e verifica della preparazione. Ogni corso prevede specifici requisiti curriculari, consultabili nell’allegato al bando. La selezione avverrà tramite la valutazione del curriculum e potrà prevedere, a seconda del dipartimento, una prova scritta o un colloquio per la verifica dell’adeguata preparazione personale, che molto spesso si svolgerà in modalità telematica per agevolare gli studenti fuori sede. Molti corsi richiedono, inoltre, un’adeguata conoscenza della lingua inglese: il requisito si considera soddisfatto se il candidato possiede una certificazione internazionale, un’attestazione del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) o superando un’apposita prova d’accesso.

Come iscriversi. La domanda di partecipazione deve essere compilata online registrandosi (per chi non l’avesse già fatto) su Esse3 e selezionando “Menu”, “Segreteria” e poi “Bandi di ammissione”. I candidati potranno procedere con l’immatricolazione solo a seguito della pubblicazione su unical.it/ammissione delle graduatorie definitive, che saranno rese note il 16 luglio 2026 per la Fase 1 e il 24 settembre 2026 per la Fase 2. Dopo l’immatricolazione, da perfezionare su Esse3 tramite il pagamento online della prima rata, gli studenti potranno concorrere all’attribuzione di borse di studio, alloggi e servizio mensa, partecipando al bando per il diritto allo studio (a.a. 2026/2027) la cui pubblicazione è prevista nel mese di luglio su unical.it/cr.

Per ulteriori informazioni, specifiche dipartimentali e per consultare il bando completo, è possibile visitare la sezione dedicata sul portale d’Ateneo.

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