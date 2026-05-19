Al Salone del Libro otto voci per una nuova narrazione della Calabria attraverso il cinema
Il panel con Carmine Abate, Angela Bubba, Domenico Gangemi, Gioacchino Criaco, Domenico Dara, Annarosa Macrì, Anna Mallamo e Vito Teti
Grande partecipazione e forte coinvolgimento al Salone Internazionale del Libro di Torino per il panel “Calabria, visioni in movimento”, promosso dalla Regione Calabria e dalla Calabria Film Commission, un’occasione di confronto dedicata alla narrazione contemporanea della Calabria attraverso la letteratura e il cinema.
L’incontro ha messo al centro il ruolo della parola scritta e delle immagini nel racconto del territorio, dando vita a un dialogo tra alcuni tra i più autorevoli scrittori calabresi contemporanei e la Fondazione Calabria Film Commission, con l’obiettivo di costruire una nuova visione della Calabria, lontana dagli stereotipi e capace di restituirne complessità, identità e trasformazioni.
Ad aprire i lavori è stato Anton Giulio Grande, presidente della Calabria Film Commission, che ha sottolineato la volontà di “creare un ponte tra letteratura e cinema”, richiamando idealmente “Le città invisibili” di Italo Calvino.
«Una Calabria vibrante e complessa nella narrazione letteraria – ha dichiarato Grande – raccontata attraverso otto voci che hanno trasformato la nostra terra da luogo di passaggio a luogo di paesaggio, non immobile ma in movimento, nel segno di una convergenza tra parola scritta e immagine cinematografica».
Sono intervenuti gli scrittori Carmine Abate, Angela Bubba, Domenico Gangemi, Gioacchino Criaco, Domenico Dara, Annarosa Macrì, Anna Mallamo e Vito Teti. A coordinare il dibattito è stato Giampaolo Calabrese, direttore della Calabria Film Commission.
Nel corso del confronto, Vito Teti ha evidenziato il valore culturale dell’iniziativa: «Questa è un’iniziativa di cui si sentiva il bisogno. Ringrazio la Film Commission. La Calabria è una terra complessa e contraddittoria, con un’identità plurale e mutevole. Rivendico la necessità di uno sguardo realistico che non è in contraddizione con la finzione narrativa».
Soffermandosi sul tema delle rappresentazioni della regione, Domenico Gangemi ha posto l’attenzione sul rischio di una narrazione univoca della Calabria: «In Calabria si è scritto troppo di ’ndrangheta, alimentando l’equazione calabrese uguale ’ndranghetista. Dopo diversi libri sul tema ho scelto di allontanarmi da questa narrazione, perché rischia di rafforzare un pregiudizio che va oltre i reali demeriti della nostra terra».
Con un ricordo legato alla genesi cinematografica di “Anime Nere”, Gioacchino Criaco ha raccontato le difficoltà incontrate agli inizi del progetto e la nuova situazione di dialogo con la Film Commission: «Quando giravamo per presentare il progetto, la Film Commission di allora non ci ricevette nemmeno. Impiegammo quattro anni per realizzare il film. Il lavoro straordinario di Francesco Munzi e i premi ottenuti hanno poi dimostrato il valore di quella scelta».
Riflettendo sul rapporto tra scrittura e immagini, Carmine Abate ha sottolineato: “Vedere un proprio libro diventare film, osservare immagini e paesaggi prima descritti solo con le parole, fa comprendere ancora di più quanto sia bella questa terra e quanto meriti di essere raccontata attraverso il cinema”.
Sul valore della cultura come elemento fondante della comunità si è soffermata Annarosa Macrì: «Scrittori e registi, libri e cinema rappresentano la linfa vitale di una comunità. La vita culturale di una regione coincide con la vita stessa della Calabria».
Angela Bubba ha invece richiamato i temi della migrazione e del ritorno alle origini: “È importante raccontare l’erranza, la partenza, ma anche il ritorno alle proprie radici, che può avvenire in mille modi diversi e non soltanto fisicamente”.
Nel suo intervento, Anna Mallamo ha evidenziato la necessità di superare una rappresentazione stereotipata del Sud: «Nelle narrazioni della Calabria mancano spesso le città. Siamo condannati all’immagine di una terra fatta solo di borghi da cartolina, mentre i paesi custodiscono assenze, difficoltà e verità profonde. Se vuoi raccontare qualcosa di autentico, non devi andare nel borgo patinato ma nel paese reale».
A chiudere il panel è stata la riflessione di Domenico Dara sul significato più intimo della scrittura: «La letteratura è il tentativo di riparare alle mancanze della vita, a ciò che sentivamo assente nella quotidianità. Credo che questo sia il senso più profondo dello scrivere».
Il panel ha confermato il crescente dialogo tra cinema e letteratura come strumenti di valorizzazione culturale e identitaria della Calabria contemporanea, in una prospettiva capace di guardare al futuro senza rinunciare alla complessità delle proprie radici.
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