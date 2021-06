“Green pass”, arrivano in Italia le prime notifiche per accedere ai certificati

ROMA Stanno arrivando in queste ore attraverso notifiche sul telefono, sulle applicazioni Immuni e Io o via mail – i primi codici per avere accesso alla certificazione verde Covid 19, il cosiddetto “green pass”, per milioni di italiani (qui tutte le informazioni).

Il certificato permetterà dal primo luglio di spostarsi liberamente in Europa e, in Italia, servirà anche per la partecipazione ad eventi e cerimonie. I primi a ricevere le notifiche sono coloro che sono vaccinati da più tempo ma entro il 28 di giugno tutti quelli che ne hanno diritto avranno un “Qr code”, che contiene uno dei tre certificati richiesti: quello vaccinale – che si ottiene o dopo la seconda dose o 15 giorni dopo la prima ed è valido fino alla somministrazione della seconda – e che vale 9 mesi, quello di guarigione (valido 6 mesi) e quello seguente ad un tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.