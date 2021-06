Lamezia, inaugurato il nuovo Circolo di Legambiente. Il presidente è Gianni Arena

LAMEZIA TERME Domenica 21 giugno, alla presenza del presidente regionale Anna Parretta e del direttore Caterina Cristofaro, è stato inaugurato il Circolo di Legambiente di Lamezia con la pulizia del Parco Difesa nei pressi delle terme di Caronte.

Numerosi volontari sono accorsi prodigandosi nella raccolta differenziata dei rifiuti trovati nel bellissimo parco cittadino lasciato per anni all’incuria e al degrado. Il presidente del circolo, avvocato Gianni Arena, eletto dal direttivo votato dall’assemblea dei soci, ha rimarcato l’indispensabile lavoro svolto dall’associazionismo nella vita sociale dei cittadini che spesso, proprio nelle associazioni, trovano risposte che le istituzioni non danno.

«Il nuovo circolo ha creato entusiasmo»

«Oggi è stata una bellissima giornata a favore della tutela dell’ambiente – ha dichiarato Arena – perché la nascita del circolo ha creato tanto entusiasmo portando adulti e bambini a ripulire dai rifiuti abbandonati un posto bellissimo che la maggior parte dei lametini non conoscono». «Noi ci poniamo l’obiettivo, – continua l’avvocato Arena – di fare conoscere tutte le bellezze che questa città custodisce e che costituiscono la vera ricchezza di un territorio mai valorizzato per come merita». «Noi – conclude il neo presidente del circolo – faremo del nostro meglio per preservare, proteggere, tutelare e mostrare i tesori di questa parte della Calabria che fra mare, terme e monti garantiranno, se gestite al meglio, il futuro delle nuove generazioni». Un grazie particolare a tutti gli intervenuti e buon lavoro ai membri del consiglio direttivo Fabio Aiello, Angela De Sensi, Bruno Porcelli, Francesco Scarpino, Dario Arcieri e Francesco Cristiano.