Pomeriggio ad alta tensione al pronto soccorso di Rossano

CORIGLIANO ROSSANO Il peggio è quando un ospedale si assuefà ai problemi. Come quelli che gravano sul pronto soccorso del “Giannettasio” di Corigliano Rossano, che in queste ore sta facendo registrare circa 40 pazienti in fila, gestiti da un solo medico e tre infermieri.

Croniche e ataviche carenze di personale che poteva causare il peggio, nel pomeriggio, quando uno dei pazienti in attesa ha accusato ben due arresti cardiaci con gli operatori ed i posti disponibili all’interno già tutti occupati. Si sono registrati anche momenti ad alta tensione, sedati dall’intervento dei carabinieri. All’uomo sono state praticate tutte le manovre salvavita e poi è stato elitrasportato all’ospedale di Cosenza.

Storie di ordinaria follia sanitaria che si riverberano ormai da anni a cadenza quotidiana e che la pandemia, paradossalmente, ha solo attenuato per qualche mese, giacché il pronto soccorso di Rossano per alcune settimane è stato inaccessibile ai pazienti non covid.

Anche a causa di questi problemi, m soprattutto perché il pronto soccorso di Rossano copre un bacino d’utenza di 200mila abitanti, appare a questo punto più che mai improcrastinabile una riorganizzazione generale dei due presidi ospedalieri di Corigliano Rossano, anche in virtù del personale assunto durante la pandemia. (l.latella@corrierecal.it)