Regionali, a Crotone iniziano le manovre per la scelta dei candidati

CROTONE Partiti al lavoro per individuare i candidati giusti per le prossime elezioni regionali calabresi. Ci sarà anche una pattuglia di candidati della provincia di Crotone per la conquista di uno scranno a Palazzo Campanella. I partiti di centrodestra sono più avanti nel ragionamento per la scelta dei candidati “vincenti”. In particolare la dirigenza nazionale di Fratelli d’Italia ha stabilito il criterio di dare la precedenza ai dirigenti di partito rispetto agli altri. Questa scelta del nazionale favorisce la candidatura del coordinatore provinciale del partito, Michele De Simone, che ha già deciso di misurarsi. Delusione per i criteri indicati dalla direzione nazionale è stata espressa, su una chat interna, dal consigliere comunale di Crotone Andrea Tesoriere, che aveva espresso il desiderio di candidarsi. Non avendo ottenuto il via libera a candidarsi da solo, Tesoriere aveva anche espresso la volontà di correre insieme a De Simone, ma la possibilità gli è stata negata da Wanda Ferro. «Inutile nascondervi il mio rammarico», si legge nel messaggio inviato da Tesoriere ai dirigenti locali, che aggiunge: «Ne prendo atto, pur non condividendone il modo e formulo i miei migliori auguri di buon lavoro. Resto in attesa della convocazione di un coordinamento per apprendere ufficialmente la notizia dall’interessato e ascoltare il parere di tutti in merito».

Il candidato maschile di FdI che rappresenterà la provincia di Crotone è, quindi, De Simone che dovrà essere affiancato da una donna. I nomi di donne che si stanno valutando sono diversi. Alcune delle donne avvicinate avrebbero anche dato una certa disponibilità a candidarsi. Tra i nomi che circolano ci sono Maria Bruni, Simona Ferraina, Barbara Brunetti, Antonella Venturino e Maria Lucia Cosentino. Anche Forza Italia ha avviato il ragionamento. Ieri c’è stato il coordinamento cittadino di Crotone, convocato da Mario Megna. Nella lista di FI dovrebbe essere candidato Salvatore Gaetano, approdato tra gli azzurri dopo avere abbandonato la Lega. Gaetano avrebbe posto, comunque, il vincolo che la lista sia bilanciata rispetto al “peso elettorale” degli alti aspiranti consiglieri presenti nella compagine. Un altro nome che circola è quello di Luigi Lidonnici, molto vicino a Mimmo Tallini. Nella lista del presidente potrebbe essere candidata Carmela Maiolo, di Isola Capo Rizzuto, che fa parte dello staff del parlamentare Sergio Torromino. Su Crotone pescano voti l’uscente Vito Pitaro, che ha nel suo staff il coordinatore cittadino del partito, e Frank Santacroce che è sostenuto da una corrente del partito. Nei prossimi giorni ci sarà una riunione dei coordinatori provinciali del collegio centro: Giuseppe Mangialavori per Vibo Valentia, Mimmo Tallini per Catanzaro e Sergio Torromino per Crotone. Ovviamente l’incontro sarà presieduto da Mangiavalori nella sua veste di responsabile regionale del partito.

Il commissario provinciale della Lega, Cataldo Calabretta, è impegnato nella ricostruzione del partito e nella scelta dei candidati. Al momento per le candidature nella lista della Lega si fanno solo i nomi di Alfio Pugliese, commissario della Camera di commercio, e di Nicola Daniele. Nel centrosinistra il dibattito è quasi fermo sia per le divisioni interni al Partito democratico, che per i ritardi accumulati nella scelta del candidato a presidente. I nomi del Pd che circolano per le candidature, al momento, sono tre: Giuseppe Corigliano, Carolina Girasole e Giuseppe Dell’Aquila. Pronti ad entrare nella mischia ci sono anche i candidati che sosteranno de Magistris e Carlo Tansi. Con de Magistris dovrebbero candidarsi Luigi Borrelli e Filippo Sestito. Quest’ultimo dovrebbe entrare nella lista di Mimmo Lucano. Con Tansi dovrebbe candidarsi Mimma Scida, molto vicina al sindaco di Crotone, Vincenzo Voce.