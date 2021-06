Cosenza, il M5s rivendica la candidatura. Si punta su Laura Ferrara

COSENZA «Arriverà – a breve – la nomina del nuovo commissario del Pd di Cosenza». Ad annunciarlo, Francesco Boccia – deputato e responsabile Enti locali nella segreteria nazionale del Partito Democratico – in una intervista a L’altro Corriere Tv (in onda questa sera alle 21 sul canale 211 del digitale terrestre e sulla pagina Facebook del Corriere del Calabria). Dopo le dimissioni di Marco Miccoli, il Pd cosentino ripartirà da una nuova guida che avrà l’arduo compito di ricompattare la coalizione di centrosinistra in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Boccia, dunque, mette a tacere i rumors circolati nelle ore immediatamente successive all’addio di Miccoli, sul possibile ricorso ad un traghettatore. Nessun Caronte, nessun impegno a tempo determinato ma bensì la scelta di virare su una guida forte e pronta a mettersi sulle spalle il fardello di un partito sempre più spaccato. Tuttavia, da Roma, arrivano voci (confermate) sulla volontà del Movimento Cinque Stelle di rivendicare la scelta del candidato sindaco di Cosenza ed espressione della coalizione “allargata” su cui stava lavorando (non senza ostacoli e frizioni) il dimissionario commissario dem. Il nome messo sul tavolo da Giuseppe Conte è quello dell’europarlamentare Laura Ferrara. Giovane ma già con una grande esperienza, la portavoce del M5s Europa sarebbe il profilo indicato dall’ex premier e in grado di unire le tante anime tormentate del centrosinistra cosentino. Nei prossimi giorni, le forze alleate vorrebbero organizzare un incontro (online) per convincere Ferrara a lasciare Bruxelles e tornare in Calabria. Un’impresa sicuramente ardua, ma ormai i partiti della coalizione sono abituati alle mission impossible. L’altro nome, sempre in quota Cinquestelle, è quello di Carmelo Massimo Misiti deputato dal 2018, pronto – in passato – a lasciare Roma per candidarsi alla guida della Regione Calabria. Una investitura che ha incontrato però la resistenza e l’opposizione di alcune forze politiche. E adesso, Misiti vorrebbe riprovarci, scendendo in campo alle prossime comunali con un ruolo da protagonista.