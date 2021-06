Regionali, Ingroia e ex 5 stelle si avvicinano a Luigi de Magistris

CATANZARO Gli equilibri di alcuni schieramenti che parteciperanno alle regionali continuano a cambiare. Secondo l’agenzia Adnkrons l’ex pm Antonio Ingroia e gli espulsi 5 Stelle potrebbero avvicinarsi alla compagine di Luigi De Magistris. Si tratta della nuova componente di ex pentastellati “L’Alternativa c’è – Popolo per la Costituzione” (costituita dai senatori Bianca Laura Granato, Luisa Angrisani, Margherita Corrado e Mattia Crucioli con l’appoggio del partito di Ingroia “Azione Civile”) che sarebbe intenzionata a presentarsi alle regionali calabresi con liste civiche a sostegno del sindaco di Napoli, in corsa per la poltrona di governatore della Calabria contro il candidato del centrodestra Roberto Occhiuto e la candidata di M5S e centrosinistra, Maria Antonietta Ventura e il candidato di Italia Viva Ernesto Magorno. Domani la nuova formazione politica sarà presentata a Palazzo Madama nel corso di una conferenza stampa. «”L’Alternativa c’è – Popolo per la Costituzione” si propone come aggregatore di tutte quelle forze politiche, associative e culturali che, partendo dall’opposizione al governo Draghi, vogliano essere alternative ai due poli oggi imperanti, la destra nazionalista e il polo moderato, che insieme oggi sgovernano il Paese», hanno spiegato in una nota gli ex grillini. «Una sponda popolare e costituzionale che – hanno spiegato nella dichiarazione di intenti – dia voce ai cittadini onesti, ai discriminati e delusi dell’attuale classe politica governativa. Alternativa ai governi delle banche, della finanza e dei potentati, alle politiche sempre più subalterne ai grandi interessi multinazionali, di lobby nazionali e transnazionali, che ostacolano una vera sovranità democratica e costituzionale».