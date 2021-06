“Estate in Co-Ro” (con Subsonica e Negrita): presentato il cartellone estivo di Corigliano Rossano

CORIGLIANO ROSSANO Un estate lunga – da cartellone – da luglio a settembre. Sarà densa di appuntamenti l’“Estate in Co-Ro”, programmata dall’amministrazione comunale di Corigliano Rossano e presentata questa mattina, nel corso di una conferenza stampa con gli assessori al Turismo, Tiziano Caudullo ed alla Cultura, Donatella Novellis, al Castello ducale.

Nonostante qualche ritardo sulla tabella di marcia rispetto agli anni scorsi, non mancheranno serate da non perdere, soprattutto musicali, kermesse e i festival distribuiti su più giorni per «fidelizzare – ha detto Caudullo – gli ospiti che decideranno di passare le vacanze in città».

L’assessore al Turismo in poco più di un mese, anche grazie alla collaborazione delle Proloco di Rossano e Corigliano, è riuscito a confezionare un cartellone per tutti i gusti, dalla musica, al teatro, al cinema, ai percorsi guidati, fino al food (con l’International truck street food e l’International beer festival). Oltre 80 eventi spalmati in due mesi – quelli di settembre saranno presentati più in là – e dislocati nei “quattro angoli” della città, dai due centri storici ai due borghi marinari di Schiavonea e Sant’Angelo.

Musica per tutti i gusti

Nell’offerta estiva presentata dall’Amministrazione comunale la musica la farà da padrona e se ne sentiranno di ogni genere, dal jazz, al pop, passando per l’elettronica e l’etno. Fra i grandi eventi in cartellone, da segnalare gli appuntamenti con Peppe Voltarelli ed il suo “Planetario” il 10 luglio al Quadrato Compagna, il 22 sempre al “Quadrato” per l’overture del Peperoncino Jazz festival con John Patitucci, uno dei più grandi jazzisti in circolazione. Il 22 ed il 24 luglio all’anfiteatro De Rosis suoneranno le orchestre di Piazza Vittorio e della notte della taranta. Il 30 luglio, sempre per gli amanti del jazz, al “Quadrato”, si esibirà il pianista Danilo Rea, ma sarà agosto che concentrerà i due più grandi eventi musicali: il 5 in zona Palmeto, a Schiavonea, è previsto il concerto dei Subsonica, nella loro unica tappa in Calabria. A ferragosto, sul palco di piazza Steri, a Rossano Alta, saliranno i Negrita. Due giorni prima all’anfiteatro De Rosis sarà la volta di Sergio Cammariere. Quest’ultimo, Rea e Voltarelli rientrano nel programma della kermesse “Musica e Parole”.

Programmati anche tanto teatro e tanto cinema con le rassegne “Teatro sotto le stelle” (9, 15, 25, 28 luglio, il 4 ed il 14 agosto) ed “LuneDì Cinema” (5, 12, 26 luglio, 2, 9, 23 agosto). Per il secondo anno consecutivo dopo il successo dell’estate scora, ancora, bisserà “Il cammino delle meraviglie”, percorsi guidati di trekking urbano, con degustazione di prodotti tipici in conclusione. Di contorno, al cartellone, anche tutta una serie di feste alla riscoperta delle tradizioni popolari.

Il tutto ad un costo di circa 183mila euro più oneri (per la sicurezza e i protocolli sanitari). (l.latella@corrierecal.it)