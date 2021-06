Belvedere, uomo gambizzato dopo una rissa sul lungomare

BELVEDERE MARITTIMO Una discussione degenerata, poi gli spari e la corsa verso l’ospedale. È successo nella serata tra venerdì e sabato. Al culmine della lite, per futili motivi, un uomo è stato gambizzato a Belvedere Marittimo nei pressi di un lido sul lungomare. La segnalazione giunta alla locale stazione dei carabinieri ha fatto partire le indagini: i militari stanno cercando di ricostruire la dinamica della sparatoria per accertare le responsabilità. Pare che nei luoghi della movida si sia scatenata una rissa che avrebbe coinvolto oltre 20 persone, al culmine della quale si sarebbe verificata la sparatoria. La vittima, il buttafuori di un locale, è ferita e, secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. A seguiro dei fatti è stata disposta un’ordinanza di chiusura per tre giorni per tre locali. (f. b.)